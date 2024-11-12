Российские производители инициировали введение маркировки автозапчастей

С 1 февраля 2025 года в России начнется тестирование маркировки автомобильных фильтров, свечей зажигания и различных типов автомобильных стекол.
Эксперимент продлится до 28 февраля 2026 года, согласно проекту постановления правительства, разработанному Минпромторгом.
Документ уже размещен для общественного обсуждения. В пояснительной записке указано, что пробная маркировка необходима для испытания технологии с учетом специфики производства этой продукции.
В будущем маркировка станет обязательной, и ее основная цель — защита рынка от подделок.
Известно, что сегодня рынок автозапчастей наводнила контрафактная продукция.
Запасная часть (изделие) — изделие, являющееся составной часть более крупного (составного) изделия, предназначенное для замены такой же части с целью ремонта.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.