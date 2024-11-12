Эксперты разложили российский парк легковых автомобилей по федеральным округам

В процессе подготовки отчета под названием "Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г." эксперты агентства "АВТОСТАТ" провели анализ российского парка легковых автомобилей, распределив их по федеральным округам.
Выяснилось, что Центральный федеральный округ занимает лидирующую позицию по количеству зарегистрированных легковых автомобилей, представляя более четверти (28,6%) всего автопарка страны.
На втором месте находится Приволжский федеральный округ, где расположено 20% всех легковых машин, то есть каждый пятый автомобиль.
В Сибирском федеральном округе зарегистрировано почти вдвое меньше автомобилей — 11,4%.
На Северо-Западе и Юге находится по 10% легковых автомобилей, а на Урале – 9%.
Минимальное количество легковых машин зарегистрировано на Дальнем Востоке (5,7%) и в Северо-Кавказском округе (5%).
На 1 июля 2023 года в России насчитывается 45,7 миллиона легковых автомобилей.
Для сравнения, 30 лет назад числилось 10,7 млн легковушек (из них иномарок – 2,8%). Обеспеченность авто была 77 штук на 1000 человек, а сегодня около 400 на 1000. Цифры о многом говорят.
Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
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