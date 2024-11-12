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Эксперты разложили российский парк легковых автомобилей по федеральным округам

1:31
Авто

В процессе подготовки отчета под названием "Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г." эксперты агентства "АВТОСТАТ" провели анализ российского парка легковых автомобилей, распределив их по федеральным округам.

Эксперты разложили российский парк легковых автомобилей по федеральным округам
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, PDM

Выяснилось, что Центральный федеральный округ занимает лидирующую позицию по количеству зарегистрированных легковых автомобилей, представляя более четверти (28,6%) всего автопарка страны.

На втором месте находится Приволжский федеральный округ, где расположено 20% всех легковых машин, то есть каждый пятый автомобиль.

В Сибирском федеральном округе зарегистрировано почти вдвое меньше автомобилей — 11,4%.

На Северо-Западе и Юге находится по 10% легковых автомобилей, а на Урале – 9%.

Минимальное количество легковых машин зарегистрировано на Дальнем Востоке (5,7%) и в Северо-Кавказском округе (5%).

На 1 июля 2023 года в России насчитывается 45,7 миллиона легковых автомобилей.

Для сравнения, 30 лет назад числилось 10,7 млн легковушек (из них иномарок – 2,8%). Обеспеченность авто была 77 штук на 1000 человек, а сегодня около 400 на 1000. Цифры о многом говорят. 

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Эксперты разложили российский парк легковых автомобилей по федеральным округам
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