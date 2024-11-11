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Звуки автомобиля: как распознать серьёзные проблемы по шумам и скрипам

3:38
Авто

Каждый водитель знает, что его автомобиль — это сложный механизм, который требует должного внимания и ухода. Однако иногда машина может подать сигналы о неполадках, и одним из таких сигналов являются необычные звуки.

Звуки автомобиля: как распознать серьёзные проблемы по шумам и скрипам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

 Скрип тормозов

Что это значит: Если вы слышите скрип или скрежет, когда нажимаете на тормоза, это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки изношены и требуют замены. Игнорирование этого звука может привести к повреждению тормозных дисков и снижению уровня безопасности.

Рекомендуемое действие: Проверьте состояние тормозных колодок и дисков, и при необходимости замените их.

Стук из под капота

Что это значит: Посторонние стуки или стук, исходящий из области двигателя, может указывать на множество проблем: от недостатка масла до неисправностей в клапанах или подшипниках.

Рекомендуемое действие: Немедленно остановите автомобиль и проверьте уровень масла. Если уровень в норме, рекомендуется обратиться в сервисный центр для диагностики.

Громкий шум при движении

Что это значит: Громкие звуки, такие как гудение, во время движения могут означать, что некоторые детали системы подвески, например, амортизаторы или шрусы, изношены или повреждены.

Рекомендуемое действие: Осмотрите подвеску на наличие повреждений и неисправностей, и при необходимости обратитесь к специалистам.

Постоянный свист, особенно при поворотах

Что это значит: Свист при поворотах может указывать на проблемы с ремнями привода или на то, что они слишком изношены. В некоторых случаях это может также означать, что шкивы повреждены.

Рекомендуемое действие: Проверьте состояние ремней и шкивов. Если вы заметили износ, замените детали.

Необычные звуки из трансмиссии

Что это значит: Шум в трансмиссии, особенно во время переключения передач, может свидетельствовать о низком уровне трансмиссионной жидкости, что может привести к серьезным повреждениям.

Рекомендуемое действие: Проверьте уровень трансмиссионной жидкости и при необходимости долейте. Если шум сохраняется, обратитесь в сервис.

Шум от колёс

Что это значит: Если вы слышите гул или свист из области колес, это может указывать на проблемы с подшипниками или неравномерным износом шин.

Рекомендуемое действие: Проверьте состояние шин и подшипников. Если проблемы обнаружены, замените изношенные детали.

Посторонние звуки при запуске двигателя

Что это значит: Если вы слышите громкие звуки, такие как схлопывание или треск, при запуске двигателя, это может указать на проблемы с системой зажигания или неполадки в работе стартера.

Рекомендуемое действие: Не пытайтесь запустить двигатель повторно. Лучше всего обратиться в сервисный центр для диагностики.

Необычные звуки, исходящие от автомобиля, — это не просто мелочи, которые можно игнорировать. Они могут указывать на серьезные проблемы, которые, если их не решить вовремя, могут привести к дорогостоящим ремонтам или даже опасным ситуациям на дороге. Регулярный осмотр и своевременное обращение к специалистам помогут сохранить ваш автомобиль в хорошем состоянии и обеспечить безопасность вам и вашим пассажирам. Если вы заметили что-то необычное, не откладывайте диагностику: ваша безопасность — превыше всего!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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