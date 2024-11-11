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Эта иномарка была известна всей советской Москве

1:24
Авто

Как известно, поэт Владимир Маяковский имел баснословные гонорары. Он мог себе позволить зарубежные поездки, ходить по ресторанам и преподносить дорогие подарки людям из своего окружения.

Эта иномарка была известна всей советской Москве
Фото: www.drive2.ru by Mechaniker is licensed under Free More info

В течение 1924-1929 годов Владимир Маяковский в среднем зарабатывал около 15 000 рублей в год, что значительно превышало доходы его современников. Для сравнения, Сергей Есенин в 1925 году, последнем для него, подписал контракт с Госиздатом, в соответствии с которым его гонорар составил 1000 рублей в месяц. Анна Ахматова за одно выступление или литературную работу получала от 200 до 400 рублей.

В начале 1929 года своей музе Лиле Брик Маяковский подарил автомобиль зарубежного производства — Renault 6CV 4cyl type NN, а потом весь год разбирался с налоговыми органами.

"Покупаю Рено. Красавец серой масти: 6 сил, 4 цилиндра, кондуит интерьер. 19 декабря поедет в Москву", — отчитывался музе Маяковский.

Летом 1929 года Брик сдала экзамен по вождению. Кроме нее, по московским улица ездила жена французского посла.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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