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Япония одобрила ввоз гибридных авто в Россию

1:25
Авто

Япония ослабила свои санкции и разрешила ввоз определённых моделей гибридных автомобилей в Россию, которые ранее находились под запретом, сообщает VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на эксперта по покупке подержанных автомобилей из Японии Дениса Малых

Япония одобрила ввоз гибридных авто в Россию
Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Ослабление касается так называемых "мягких» гибридов" (mild hybrid). В их числе оказались популярные модели, такие как Honda Insight (объём 1,5 л), а также Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Honda CR-Z и Nissan Dayz.

Малых отметил, что тарифы на эти автомобили остаются такими же, как и для других моделей, разрешенных к ввозу в Россию.

По его словам, Япония не может сразу убрать все ограничения. Это будет происходить постепенно, и, вероятно, в будущем будут разрешены и другие автомобили.

Несмотря на то что Россия не является одним из крупных производителей автомобилей, она занимает важное место как потребитель на мировом автомобильном рынке.

Японские компании сталкиваются с уменьшением спроса на свои модели, поэтому важно продолжать свою деятельность в России. Постепенно они начинают смягчать ограничения, хотя полной отмены санкций в один момент осуществить невозможно.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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