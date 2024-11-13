Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону

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Вождение в состоянии алкогольного опьянения — это серьёзная угроза для всех участников дорожного движения и может привести к серьёзным последствиям: штрафам, лишению прав и даже уголовной ответственности.

Но что делать, если водитель, выпивший в компании друзей, просто сидит в своей припаркованной машине на стоянке или возле гаража, не намереваясь двигаться?

Согласно недавним разъяснениям Верховного суда РФ, употребление алкоголя рядом с припаркованным автомобилем или внутри него не подпадает под действие уголовного законодательства. Ответственность наступает только в случае фактического управления автомобилем, пояснил представитель ГАИ.

Например, недавний случай в Москве стал тому подтверждением: суд освободил водителя от наказания за якобы вождение в состоянии алкогольного опьянения, поскольку на момент проверки он не управлял автомобилем, а просто находился рядом, общаясь с друзьями.

Верховный суд РФ чётко указал, что под "вождением в состоянии алкогольного опьянения" понимается именно управление движущимся автомобилем. Таким образом, если водитель употребляет алкоголь в остановленном автомобиле, не находясь на проезжей части, это не считается нарушением закона.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

