Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону

1:19
Авто

Вождение в состоянии алкогольного опьянения — это серьёзная угроза для всех участников дорожного движения и может привести к серьёзным последствиям: штрафам, лишению прав и даже уголовной ответственности.

Но что делать, если водитель, выпивший в компании друзей, просто сидит в своей припаркованной машине на стоянке или возле гаража, не намереваясь двигаться?

Согласно недавним разъяснениям Верховного суда РФ, употребление алкоголя рядом с припаркованным автомобилем или внутри него не подпадает под действие уголовного законодательства. Ответственность наступает только в случае фактического управления автомобилем, пояснил представитель ГАИ.

Например, недавний случай в Москве стал тому подтверждением: суд освободил водителя от наказания за якобы вождение в состоянии алкогольного опьянения, поскольку на момент проверки он не управлял автомобилем, а просто находился рядом, общаясь с друзьями.

Верховный суд РФ чётко указал, что под "вождением в состоянии алкогольного опьянения" понимается именно управление движущимся автомобилем. Таким образом, если водитель употребляет алкоголь в остановленном автомобиле, не находясь на проезжей части, это не считается нарушением закона.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Новости Все >
"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет
Узнайте, что связывает ваших домашних кошек с дикими тиграми
Как подготовить машину к суровой зиме
Как мужской и женский мозг реагируют на непредвиденные ситуации за рулем
Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы
США кинули Украину, считают в Верховной раде
Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Какое количество камер действительно работает на российских дорогах
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Последние материалы
Узнайте, какие сорта ирги идеально подойдут для вашего участка
Новый Hyundai Tucson L 2025: обновленный кроссовер скоро в Китае и России
Ласковая и независимая: какие черты делают американскую жесткошёрстную кошку уникальной
Как защитить машину от коррозии при длительном простое
Газпром приостановил поставки газа в Армению
Мама обвиняемого в насилии Арми Хаммера подарила ему процедуру стерилизации
Ортопед рассказал, какие травмы чаще всего получают школьники на уроках и переменах
Как вырастить клюкву на своем участке и не бояться болезней
Как вырастить гранат из косточки в домашних условиях
Как ухаживать за сливой для получения максимального урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.