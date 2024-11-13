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Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы

Авто

Автомобилисты часто совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на двигателе автомобиля, а порой и сократить его срок службы. Директор по сервису группы компаний "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете" о самых распространенных ошибках, которых следует избегать.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это использование качественного масла и доверие только специализированным СТО. Как подчеркивает эксперт, эксперименты с контрафактным маслом и услугами сомнительных мастерских, не дающих гарантий, могут обернуться серьезными проблемами.

Во-вторых, Юлия Трушкова советует менять воздушный фильтр в два раза чаще, чем прописано в регламенте. Это предотвращает критическое накопление загрязнений и защищает двигатель от попадания пыли. То же самое касается замены масла: если автомобиль часто стоит в пробках или используется для дальних поездок, масло лучше менять чаще, чем рекомендует производитель.

Также она подчеркнула, что на дизельных и моторах с непосредственным впрыском, при пробеге более 100 тысяч километров, стоит регулярно проверять топливную систему. Рекомендуется каждый сезон проводить тщательную чистку радиаторов охлаждения. Повышенная температура — серьёзный фактор, негативно влияющий на уплотнители, проводку и моторное масло.

Третья распространенная ошибка — игнорирование рекомендаций производителя. Трушкова отметила, что топливо должно иметь октановое число не ниже рекомендованного, а двигатель желательно прогревать перед каждой поездкой.

Даже если прямой рекомендации по прогреву нет, в первые километры после запуска двигателя лучше не превышать 2500 оборотов, советует эксперт.

Наконец, экономия на расходных материалах и их замене может привести к дорогостоящему ремонту и сократить срок службы двигателя, предупреждает Юлия Трушкова.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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