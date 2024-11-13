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В каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей

1:38
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Иногда водители сталкиваются с ситуациями, когда сотрудники ДПС останавливают их в местах, где это явно запрещено. Представитель ГАИ рассказал порталу njcar.ru о случаях, когда инспекторы не имеют права останавливать автомобили.

Согласно Административному регламенту МВД, пункт 88 запрещает проводить проверки в местах, где остановка нарушает Правила дорожного движения.

Это означает, что инспекторы ДПС не могут дежурить на трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на мостах, эстакадах и под ними.

Кроме того, инспекторы не должны останавливать транспортные средства на участках, где между автомобилем и разделительной полосой или краем дороги остается менее трех метров.

Запрещается также останавливать автомобили вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, крутых поворотов и зон с ограниченной видимостью (менее 100 метров). Инспекторы не имеют права останавливать водителей так, чтобы создавались помехи для других участников движения, например, закрывая светофоры или дорожные знаки.

Однако, как отмечено в пункте 88 Административного регламента МВД, эти правила могут быть нарушены в экстренных случаях, например, для пресечения правонарушения, защиты имущества или при угрозе жизни и здоровью. В таких ситуациях водителям необходимо подчиняться требованиям инспекторов, даже если они противоречат ПДД.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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