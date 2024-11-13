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Секреты тормозной системы: причины скрипа, которые нельзя игнорировать

2:16
Авто

Скрип тормозных колодок — проблема, знакомая многим автомобилистам, особенно в осенний период, когда повышенная влажность и грязь негативно влияют на тормоза. Иногда источник этого неприятного звука — маленький камешек, застрявший между колодкой и диском, который исчезает после нескольких нажатий на педаль тормоза.

Однако, как сообщил инспектор ГАИ порталу njcar.ru, если скрип не проходит, это может указывать на более серьезную неисправность.

При длительном простое автомобиля на улице или в холодном гараже на тормозных дисках и колодках образуется ржавчина. Водитель может не заметить этот налет сразу, но именно он зачастую вызывает посторонние звуки при торможении. Степень ржавчины зависит от времени простоя и может привести даже к "прикипанию" колодок к дискам.

Обычно этот налет счищается после нескольких торможений, но в запущенных случаях он может забиться в суппортах, что чревато заклиниванием колеса и опасностью отказа тормозов. Для таких случаев специалисты рекомендуют провести ТО тормозной системы.

Одной из частых причин скрипа осенью становится контакт тормозных дисков с холодной водой, например, после попадания в глубокую лужу. Резкое охлаждение разогретых дисков приводит к их деформации и появлению скрипящих звуков. Единственный способ устранить эту проблему — замена дисков, поскольку выправить деформацию невозможно. Затягивание с заменой увеличивает риск ухудшения работы тормозов, тормозной путь и, как следствие, угрозу ДТП.

Специальные скрипящие пластины, установленные на колодках, предупреждают водителя о необходимости замены при критическом уровне износа. Средний срок службы передних колодок — 15–30 тысяч километров, тогда как задние служат от 30 до 60 тысяч километров.

Инспектор ГАИ подчеркнул, что исправное состояние тормозной системы — основа безопасности автомобиля, требующая более тщательного контроля, чем двигатель или трансмиссия, ведь на кону — жизнь людей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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