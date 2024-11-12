Разбивать стекло и взламывать замки – ошибка: что сделать, если потерян ключ

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Потеря автомобильного ключа значительно увеличивает риск угона, предупреждают специалисты дилерской группы "АвтоСпецЦентр" в интервью "Российской газете". Чтобы снизить вероятность кражи в таких случаях, эксперты советуют оснащать автомобиль современными защитными средствами, такими как новая сигнализация и GPS-метки.

Если ключ всё-таки утрачен, не рекомендуется пытаться вскрыть машину самостоятельно или запускать двигатель: такие действия могут привести к повреждениям, которые потребуют ремонта. Вместо этого следует обратиться в официальный дилерский центр, подтвердить право собственности на автомобиль с помощью документов или ПТС в электронном виде и получить дубликат ключа.

Глава компании "БериАвто" Ислам Альсултанов также отметил, что разбивать стекло или ломать замки для проникновения в салон не имеет смысла, так как запустить двигатель без ключа не удастся.

"Если есть подозрение на кражу ключа, нужно заранее подать заявление в полицию, чтобы при возможном угоне авто получить компенсацию от страховой компании. При этом владельцы современных автомобилей легко могут получить запасной комплект с перепрограммированным чипом в дилерском центре, что позволит эксплуатировать машину в прежнем режиме и минимизировать риск угона", — порекомендовал Ислам Альсултанов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

