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Названы 7 полезных водительских жестов на дороге, о которых мало кто знает

2:00
Авто

Опытные водители давно освоили набор негласных сигналов, позволяющих обмениваться важными сообщениями на дороге. Однако начинающие автомобилисты часто теряются, сталкиваясь с этими жестами. Например, если соседний водитель вдруг демонстрирует вам известный жест "фиги", это вовсе не повод для обид.

Существует большая вероятность, что он старается предупредить вас о проблемах с вашим автомобилем, таких как грыжа на колесе или застрявший камень между шинами.

По словам инспектора ГАИ, существует немало способов обмена сигналами на дорогах, которые позволяют водителям информировать друг друга, не говоря ни слова. Один из самых распространённых и понятных жестов — включение аварийных огней, которое часто выражает благодарность или извинение.

Краткое мигание дальним светом также имеет несколько значений: оно может предупреждать о наличии полиции впереди, просить пропустить или предоставить преимущество в движении.

Среди менее известных жестов можно встретить "общение" через стоп-сигналы. Когда водитель впереди вас многократно жмет на тормоз, он, вероятно, пытается напомнить о соблюдении дистанции, чтобы избежать аварии.

Другие неочевидные жесты включают хлопки в ладоши — на светофоре соседний водитель может таким образом сигнализировать, что у вас открыт багажник или есть другая неполадка, требующая остановки и проверки.

Иногда водители указывают пальцем на колеса, что особенно важно для новичков: этот жест часто сигнализирует о спущенном колесе, которое нужно срочно проверить. А поднятая рука с открытой ладонью — универсальный знак благодарности, который показывает вежливость и понимание на дороге.

Жесты — это не просто случайные движения, а важные сигналы, способные повысить безопасность и культуру на дорогах.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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