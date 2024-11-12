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7 методов самостоятельно проверить мотор при покупке подержанного автомобиля

Авто

Чтобы выявить потенциальные проблемы с двигателем подержанного автомобиля, можно провести самостоятельную диагностику и избежать неприятных сюрпризов. Портал njcar.ru назвал 7 простых способов, которые помогут проверить авто перед покупкой.

7 методов самостоятельно проверить мотор при покупке подержанного автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Начните с осмотра подкапотного пространства. Если оно выглядит неухоженным и заметны подтеки, это может указывать на недостаточное обслуживание автомобиля. Подтеки масла обычно сигнализируют о возможных проблемах с сальниками или прокладками. Хотя такая неисправность может не быть критичной, она указывает на то, что владелец, вероятно, пренебрегал регулярным техобслуживанием и несвоевременно менял масло.

Слишком чистое подкапотное пространство тоже должно насторожить — возможно, продавец просто замаскировал видимые проблемы. Внимательно общайтесь с продавцом: если он уклоняется от ответов или не позволяет провести осмотр, это может указывать на наличие скрытых дефектов.

Осмотрите крышку маслозаливной горловины — она должна быть чистой, без налета и загрязнений. Проверьте состояние масла: металлическая стружка — тревожный сигнал, свидетельствующий о сильном износе двигателя, а масло с эмульсией напоминающей сливочный крем, может указывать на попадание антифриза, что говорит о повреждении головки блока цилиндров или прокладки.

Заведите двигатель и дайте ему прогреться. Выхлоп должен быть прозрачным: сизый дым может указывать на проблемы с прокладкой или системой охлаждения, а черный — на неисправности в поршневой группе или образование нагара в цилиндрах.

Приложите руку к выхлопной трубе, чтобы почувствовать давление. Слабое давление или его отсутствие сигнализируют о возможных проблемах в системе выхлопа, что может стать поводом для торга или даже отказа от покупки.

Протестируйте автомобиль на ходу: даже если за рулем будет продавец, пробная поездка позволит выявить такие недостатки, как “плавающие” обороты на холостых или вибрации на высокой скорости.

После поездки откройте капот и проверьте, не появились ли новые подтеки — они могут быть признаком неисправности двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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