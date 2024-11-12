Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние

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Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала о достоинствах и недостатках различных видов стеклоомывающей жидкости (незамерзаек). Чтобы жидкость не замерзала в холодную погоду, в её составе должен присутствовать спирт, чаще всего этиловый, изопропиловый или метиловый. Трушкова отметила плюсы и минусы каждого из этих компонентов.

Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

Этиловый спирт обладает хорошими очищающими свойствами и минимальным вредом для организма, его запах слабый и безопасен при попадании на кожу. Однако этот спирт дорогой из-за акциза и не всегда доступен на рынке, что создаёт дефицит.

Изопропиловый спирт встречается чаще, так как он не облагается акцизом, и жидкости с его содержанием более доступны по цене. Попадание изопропилового спирта на кожу не опасно, но он имеет резкий запах, который сложно перебить ароматизаторами, а пары могут вызывать головную боль. Кроме того, его очищающие свойства ниже, чем у этилового спирта.

Метиловый спирт привлекает низкой ценой и хорошими очищающими характеристиками. Он не имеет неприятного запаха и отлично растворяется в воде. Однако это токсичное вещество, являющееся опасным канцерогеном: при вдыхании паров метилового спирта он накапливается в организме, а при контакте с кожей может вызвать отравление.

Специалисты не рекомендуют использовать незамерзающие жидкости, которые не продаются официально, чтобы не подвергать себя риску.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.

