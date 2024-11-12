Схемы обхода регистрации: как инспекторы научились ловить хитрых водителей

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Необычные случаи привлечения водителей к ответственности за отсутствие номеров и свидетельства о регистрации автомобиля, даже если они не нарушили установленный десятидневный срок постановки на учет, вызвали обсуждения на профильных интернет-ресурсах.

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Несмотря на то, что по закону владельцу автомобиля дается 10 дней на регистрацию, некоторые автомобилисты, не успевшие уложиться в этот срок, сталкиваются с штрафами и даже лишением прав. Портал njcar.ru обсудил с представителем ГИБДД причины, по которым инспекторы стали наказывать водителей за такие ситуации.

По закону, после покупки автомобиля у владельца есть десять дней, чтобы зарегистрировать его. В этот период нужно не только предоставить машину в регистрационное подразделение, но и оформить документы через портал "Госуслуги" и получить полис ОСАГО.

Однако, несмотря на соблюдение этих требований, были случаи, когда водителей всё равно привлекали к ответственности. Например, в одном случае штраф составил 5000 рублей и сопровождался лишением прав за езду без номеров; в другом — машину отправили на штрафстоянку с дополнительным штрафом в 500 рублей за отсутствие регистрации.

В ГИБДД пояснили, что если срок регистрации не истек, привлечение водителя к ответственности неправомерно. После десятидневного периода за управление незарегистрированным автомобилем водителю грозит штраф от 500 до 800 рублей по статье 12.1 КоАП.

Тем не менее, есть автомобилисты, которые намеренно манипулируют правилами, пытаясь избежать ответственности. Некоторые хитрые владельцы перезаключают договор купли-продажи, обновляя даты, создавая видимость того, что автомобиль недавно приобретён.

В этом случае штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, приходят прежнему владельцу. А в случае аварии пострадавшему владельцу автомобиля придётся добиваться компенсации через суд.

Поначалу может показаться, что это хитрая уловка для вождения без номеров и регистрации. Но инспекторы ГИБДД научились распознавать такие манипуляции и привлекать к ответственности владельцев, использующих эту схему.

Напомним, что повторное нарушение правил регистрации чревато серьёзными последствиями: штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Таким образом, постоянное игнорирование регистрации автомобиля не останется безнаказанным.