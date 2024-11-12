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ГАИ назвала 6 способов надолго сохранить шипы в зимних шинах

2:15
Авто

С наступлением холодов водители начали активно переходить на шипованные шины, надеясь на улучшенное сцепление с дорогой. Однако немногие знают нюансы их эксплуатации, и неправильное обращение может привести к быстрому износу шипов, превращая покрышки в бесполезную резину.

ГАИ назвала 6 способов надолго сохранить шипы в зимних шинах
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Ошибки в вождении, особенно в начале зимы, могут быть фатальными для состояния шипов. Даже опытные водители нередко замечают, что к весне теряется значительная часть шипов. Инспектор ГИБДД в интервью порталу njcar.ru рассказал, каких ошибок следует избегать, чтобы продлить срок службы шипованных шин.

Эффективность шипованной резины зависит от сохранности шипов, и их потеря значительно снижает сцепление с дорогой, увеличивая тормозной путь. Основная проблема — это интенсивная пробуксовка при старте и ускорении на асфальте. Вопреки распространённому мифу, шипы чаще выпадают именно при разгоне, а не при торможении. Поэтому на шипованных шинах следует разгоняться плавно, избегая резких ускорений.

Важно также помнить, что рулить следует только в движении. Вращение руля на месте увеличивает нагрузку на шипы и способствует их выпадению.

Кроме того, давление в шинах должно соответствовать норме. Отклонения приводят к избыточной нагрузке на шипы, уменьшая срок их службы. Оптимальное давление сохраняет жесткость резины, которая необходима для нормальной работы шипов.

Если нарушена балансировка колес, нагрузка распределяется неравномерно, что приводит к ускоренному износу некоторых шипов. Они начинают быстрее выпадать под повышенным давлением.

Использование зимних шин в тёплое время года — это верный путь к их порче. На плюсовых температурах шипы значительно быстрее выходят из строя, особенно при агрессивном стиле вождения, когда зимняя резина перегревается и быстро изнашивается. Шипованные шины предназначены для эксплуатации при низких температурах, и при тепле они теряют свои свойства.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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