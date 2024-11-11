Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки

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Согласно правилам дорожного движения, автомобилисты должны уступать дорогу общественному транспорту, который начинает движение с остановки. Однако, как пояснил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru, это правило имеет исключения.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём, CC0

Ситуации могут быть неоднозначными. Например, если автобус начинает движение с остановки по выделенной полосе, а затем переходит на общую полосу для выполнения поворота на перекрёстке, у водителей возникает вопрос: нужно ли уступать дорогу в таком случае и кто будет виноват в случае ДТП?

По статье 18.3 ПДД, в населённых пунктах автомобилисты обязаны пропустить автобус или троллейбус, если он начинает движение с остановки. Нарушение этого правила грозит штрафом в 500 рублей по статье 12.17 КоАП РФ. Это требование распространяется на выезд автобуса на крайнюю правую полосу, независимо от того, предназначена ли она только для общественного транспорта или для всех транспортных средств.

Однако при маневрировании по общим полосам автобус теряет преимущество. Если водителю автобуса или троллейбуса требуется перестроиться влево, он обязан уступить дорогу попутному потоку.

Даже если автобус движется по выделенной полосе, его приоритет сохраняется только внутри этой полосы. При выезде на общую полосу он должен пропускать остальных участников движения.

Бывают и ситуации, когда выделенная полоса пересекает другие ряды. В этом случае автомобилисты должны пропускать общественный транспорт, пока он находится на своей полосе.

На загородных дорогах, где выделенных полос для общественного транспорта нет, автобус при выезде с остановки не имеет приоритета и должен уступить дорогу проезжающим автомобилям, прежде чем начать движение.