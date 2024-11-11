Зимняя подготовка автомобиля: советы для надёжной эксплуатации

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Подготовка автомобиля к зимнему сезону — обязательная процедура для обеспечения надёжной эксплуатации в холодное время года. Руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров рекомендует начинать эту подготовку ещё в середине осени, когда температура достигает стабильного уровня около +5°C.

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На этом этапе стоит провести диагностику автомобиля на СТО и поменять летние шины на зимние. Буров также советует проверить состояние масла и системы охлаждения, поскольку низкие температуры могут привести к утечкам и снижению эластичности резиновых деталей.

Замена масла рекомендуется каждые 7,5-8 тысяч километров, а охлаждающую жидкость нужно менять раз в 4-7 лет.

Особое внимание стоит уделить тормозной системе: изношенные колодки (толщина менее 3 мм) и диски (менее 20 мм) нуждаются в замене. Также в зимний сезон возрастает нагрузка на аккумулятор, поэтому его состояние требует проверки. Контакты аккумулятора нужно почистить, а старые батареи — заменить.

Не менее важно убедиться в исправности кондиционера, чтобы избежать запотевания стекол.

"В тёплое время года в салонный фильтр попадают пыль, насекомые, листья и другие загрязнения. Забитый фильтр создаёт конденсат на стеклах, что ухудшает обзор и может привести к полной потере видимости", — предупреждает эксперт.

Для безопасной езды зимой Сергей Буров рекомендует использовать шипованные шины вместо всесезонных: они обеспечивают лучшее сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

