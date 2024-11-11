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Названы 7 ДТП, в которые чаще всего попадают опытные водители

Авто

Водители с многолетним опытом за рулем уверены, что их навыки позволяют избегать аварий. Однако практика показывает, что даже самые опытные водители нередко попадают в ДТП. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал о семи типичных дорожных происшествиях, в которые попадают водители зрелого возраста.

Названы 7 ДТП, в которые чаще всего попадают опытные водители
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Одной из наиболее распространенных аварий для таких водителей становится столкновение на перекрестках и при выезде с прилегающих территорий из-за нарушения приоритета.

Часто пожилой автомобилист, оценивая расстояние до приближающихся машин, считает его достаточным и выезжает на главную дорогу, не ожидая, что в этот момент на приличной скорости появится другой автомобиль. В таких ситуациях, несмотря на очевидное нарушение скоростного режима, виновным признается выезжающий водитель.

Нередко опытный водитель, уверенно двигаясь по главной дороге, не предполагает, что кто-то со второстепенного направления может пренебречь знаком "Уступи дорогу". Подобные ситуации часто возникают также и при выезде припаркованной машины, когда включенный поворотник, казалось бы, должен предупреждать о маневре, но вызывает лишь новые риски.

Еще одной проблемой для пожилых водителей остаются "слепые зоны" при перестроении. В условиях плотного трафика даже опытные водители порой не замечают автомобили, находящиеся вне зоны видимости, что приводит к неожиданным авариям.

К тому же частой причиной ДТП с пожилыми водителями становятся пешеходы, появляющиеся в "слепой зоне" за передней стойкой кузова. Любое малейшее отвлечение может привести к тому, что водитель просто не успеет среагировать на неожиданное появление человека на дороге.

Еще один распространенный тип аварий — перекрестки со светофорами, где водители, рассчитывающие проскочить на желтый свет, часто становятся причиной столкновений. Даже опытные водители не всегда могут рассчитать момент для безопасного проезда.

И наконец, повороты налево на перекрестках также приводят к серьезным авариям. Плотно стоящие автомобили в левом ряду нередко закрывают встречные машины, что делает маневр еще более опасным. Поворачивающий водитель, забыв об этом, рискует столкнуться с транспортным средством, неожиданно появившимся из-за ряда.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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