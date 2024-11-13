Новый Hyundai Tucson L 2025: обновленный кроссовер скоро в Китае и России

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Компания Hyundai скоро представит рестайлинговую версию кроссовера Tucson L пятого поколения. Официальная премьера автомобиля намечена на середину ноября на автосалоне в Гуанчжоу, а на китайский рынок новый Hyundai Tucson L 2025 года поступит в конце месяца. Не исключено, что спустя несколько недель кроссовер может появиться и в России, так как Tucson активно импортируют из Китая.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Корейская версия этой модели уже доступна в России. Она отличается обновленным дизайном кузова и интерьера: на передней части кроссовера установлена крупная радиаторная решетка с встроенной оптикой, а передний бампер дополнен широкими вырезами со светодиодными фарами.

В салоне Hyundai Tucson L размещены два немного изогнутых экрана диагональю 12,3 дюйма, графика которых была обновлена. Автомобиль также предлагает премиальные функции, включая акустическую систему, проекционный дисплей, кожаные сиденья, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о множественных столкновениях. Полный список опций пока не раскрыт.

Точные технические характеристики Tucson L не подтверждены, но ожидается, что модель будет оснащена гибридной установкой на базе 2-литрового двигателя и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Уточнения

Hyundai Tucson (Хёндэ Тусо́н) — компактный кроссовер корейской компании Hyundai. Называется по имени города Тусон в штате Аризона, США.



