Интерьер и оптика: как УАЗ изменится к 2025 году

Премьера обновленного УАЗ "Патриот" намечена на ноябрь следующего года, сообщили "РГ" источники на Ульяновском автозаводе. Обновленная версия внедорожника будет доступна как с бензиновым двигателем, так и с новым дизельным агрегатом, который предположительно является модификацией двухлитрового мотора, устанавливаемого на Sollers Argo.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

По предварительным данным, мощность дизельного двигателя на УАЗ "Патриот" составит 136 л. с., тогда как версия на Sollers Argo развивает 130 л. с. Помимо двигателей, новинка получит 6-ступенчатую механическую коробку передач и светодиодную оптику, которая обещает быть "радикально эффективнее" текущей, а также обновленные передние фары и задние фонари.

Интерьер УАЗ "Патриот" также будет изменен: планируется установка новой передней панели, руля и центрального тоннеля, что придаст салону свежий и современный вид.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



