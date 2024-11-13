Интерьер и оптика: как УАЗ изменится к 2025 году

Премьера обновленного УАЗ "Патриот" намечена на ноябрь следующего года, сообщили "РГ" источники на Ульяновском автозаводе. Обновленная версия внедорожника будет доступна как с бензиновым двигателем, так и с новым дизельным агрегатом, который предположительно является модификацией двухлитрового мотора, устанавливаемого на Sollers Argo.
По предварительным данным, мощность дизельного двигателя на УАЗ "Патриот" составит 136 л. с., тогда как версия на Sollers Argo развивает 130 л. с. Помимо двигателей, новинка получит 6-ступенчатую механическую коробку передач и светодиодную оптику, которая обещает быть "радикально эффективнее" текущей, а также обновленные передние фары и задние фонари.
Интерьер УАЗ "Патриот" также будет изменен: планируется установка новой передней панели, руля и центрального тоннеля, что придаст салону свежий и современный вид.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
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