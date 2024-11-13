Почему сахар в бензобаке не повредит двигатель

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Миф о том, что сахар в бензобаке может привести к поломке двигателя или даже взрыву, часто встречается в классических комедиях. Но насколько это реально опасно? Автоэксперт разобрался, что же на самом деле происходит, если сахар попадает в топливо.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Основной вопрос заключается в растворимости сахара в топливе. Сахар не растворяется ни в бензине, ни в дизельном топливе. Вместо этого он оседает на дне бака, поскольку тяжелее топлива. Этот факт подтвердил профессор судебной медицины Джон Торнтон из Калифорнийского университета в Беркли, который в 1994 году провел эксперимент: на 57 литров бензина растворилось лишь около одной чайной ложки сахара. Остальное осело на дне бака, где его легко задерживает топливный фильтр.

Однако в баке может скапливаться влага из-за конденсата, которая смешивается с осевшим сахаром, образуя легкий сироп. Тем не менее его объем настолько мал, что он не представляет угрозы для работы двигателя.

Наличие сахара в бензобаке может лишь привести к засорению топливного фильтра, но современные автомобили имеют лючок с замком и защитный клапан на горловине, предотвращающие возможность подсыпания посторонних веществ. Таким образом, сцены с сахаром в баке из фильмов не отражают реальность: двигатель не заглохнет, и уж тем более не произойдет взрыв.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.



