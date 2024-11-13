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Новая инициатива для автомобилистов: зачем нужны уведомления о полисе ОСАГО

2:14
Авто

На минувшей неделе СМИ сообщили, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с экспертами Национальной страховой информационной системой (НСИС) разрабатывает функционал портала "Госуслуги", который с 2025 года будет уведомлять водителей о необходимости продления полиса ОСАГО.

Новая инициатива для автомобилистов: зачем нужны уведомления о полисе ОСАГО
Фото: freepik.com by xb100, PDM

Эта инициатива получила поддержку ряда экспертов. Так, глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Вячеслав Тимченко отметил, что такой сервис "облегчит жизнь автомобилистам и поможет избежать проблем с просроченными полисами ОСАГО".

Совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков, добавил, что персональные уведомления на "Госуслугах" помогут вовремя продлить договор ОСАГО, избегая штрафов и риска возмещения ущерба из собственных средств. По его словам, отсутствие системного информирования о сроках окончания полисов часто приводит к тому, что водители пропускают даты пролонгации.

Сегодня страховые компании информируют клиентов на своё усмотрение, что может создавать неудобства: некоторые страхователи жалуются на навязчивые звонки агентов перед продлением полиса. Информирование через "Госуслуги" могло бы быть более удобным и заслуживающим доверия.

По словам Худякова, отсутствие обязательного информирования и проверок актуальности контактных данных клиентов приводит к пробелам в уведомлениях, особенно если клиент указал неверный телефон или электронную почту. Кроме того, компания может не счесть нужным продлевать страховку для конкретного клиента.

Худяков также отметил, что удобство системы возрастёт, если полис ОСАГО будет доступен в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Напомним, что весной сенатор Олег Цепкин предлагал повысить штраф за езду без полиса ОСАГО, установленный в ст. 12.37 КоАП РФ. Сегодня штраф составляет от 500 до 800 рублей, однако размер возможного увеличения озвучен не был.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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