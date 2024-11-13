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Как Совфед хочет изменить доступ к каталогам запчастей для иностранных авто

1:16
Авто

Комитет по регламенту Совета Федерации направил Правительству и Минпромторгу предложение обязать производителей и импортеров автомобилей открыть каталоги запчастей и ремонтные базы для всех автосервисов.

Как Совфед хочет изменить доступ к каталогам запчастей для иностранных авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В письме, подписанном председателем комитета Вячеславом Тимченко, указывается, что владельцы иностранных автомобилей сталкиваются с трудностями в обслуживании из-за закрытого доступа к каталогам автозапчастей. Это существенно усложняет процесс ремонта, особенно поскольку доступ ограничивают не только ушедшие из России европейские и американские компании, но и китайские бренды, недавно вышедшие на рынок.

Российский союз автосервисов отмечает, что китайские автопроизводители не спешат предоставлять техническую информацию российским партнерам, что связано с пробелами в законодательстве. Глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов заявил, что для гарантии прав потребителей необходимо обязать иностранные компании хранить данные на территории России.

Как сообщила пресс-служба Правительства РФ, рекомендации Совета Федерации поступили в кабмин и были переданы в Минпромторг для дальнейшего рассмотрения и ответа.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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