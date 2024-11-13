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Как отличить оригинальный антифриз от подделки: важные советы водителям

1:12
Авто

Качественный антифриз — залог надежной и долгосрочной работы автомобиля. Именно поэтому водители стремятся выбирать оригинальную продукцию. Чтобы отличить поддельный антифриз от оригинального, важно внимательно осмотреть упаковку и содержимое.

Как отличить оригинальный антифриз от подделки: важные советы водителям
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Крупные производители уделяют внимание не только качеству продукта, но и защите тары от подделок. Если антифриз продается в прозрачной упаковке, проверьте его однородность. Качественный продукт не должен содержать осадка или расслоений, так как помутнение может свидетельствовать о низком качестве.

Этикетка также важна: на ней должна быть вся необходимая информация, она должна быть хорошо приклеена, а также может иметь выпуклый логотип бренда или QR-код для проверки подлинности.

Высокая цена не всегда гарантирует оригинальность, но слишком низкая стоимость часто указывает на подделку. Оригинальный антифриз стоит от 700 рублей за 5 литров из-за затрат на компоненты. Надежнее всего покупать антифриз у крупных продавцов или на брендовых АЗС, которые дорожат репутацией.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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