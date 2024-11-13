Почему налог на гибридные авто в России оказался выше в четыре раза

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Новые владельцы гибридных автомобилей в России столкнулись с неожиданно высоким транспортным налогом. В некоторых случаях налог оказался в четыре раза выше ожидаемого.

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Так, гибридный кроссовер Toyota RAV4 2021 года выпуска, ввезенный из Германии, оснащен бензиновым двигателем и электромоторами, где последний входит в трансмиссию и не связан с бензиновым двигателем напрямую. Тем не менее, при постановке на учет в ГАИ в свидетельство о регистрации была внесена суммарная мощность в 280 л. с.

На практике это привело к существенному росту налоговой нагрузки. Например, вместо ожидаемых 9 тыс. рублей налог для владельца этого автомобиля составит 43 тыс. рублей. Такая сумма была получена путем сложения мощности бензинового двигателя (178 л. с.) и мощности двух электромоторов на передней и задней осях (88 кВт и 44 кВт соответственно), что не предусмотрено Налоговым кодексом России, где база для расчета налога определена исключительно по мощности двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Однако в разъяснении Минфина РФ от марта прошлого года указано, что при расчете налога для машин с комбинированной энергосистемой параллельного типа следует учитывать суммарную максимальную мощность двигателя, которая может быть достигнута за 30 минут. Для автомобилей с силовой установкой последовательного типа, где ДВС используется только для генерации электричества, его мощность в расчет не включается.

Таким образом, из-за особенностей налогообложения гибридные автомобили теряют свою привлекательность и ликвидность, так как складывание мощностей двигателей приводит к повышенному налогу.

Уточнения

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.



