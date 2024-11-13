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Как избежать угона при потере ключей: рекомендации специалистов

Авто

Потеря ключей от автомобиля повышает риск угона, поэтому стоит заранее защитить автомобиль, установив современные системы безопасности — от новых сигнализаций до GPS-меток. Однако если ключи потеряны, не следует пытаться вскрыть дверь, проникнуть в салон или завести двигатель самостоятельно, так как это может привести к механическим повреждениям и необходимости ремонта, рассказали эксперты ГК "АвтоСпецЦентр".

Как избежать угона при потере ключей: рекомендации специалистов
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Эксперты рекомендуют в такой ситуации обращаться к официальному дилеру, чтобы подтвердить право собственности и получить дубликат ключей. Если бумажных документов нет под рукой, можно показать ПТС в электронной форме.

Гендиректор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов подчеркнул, что разбивать стекла или ломать замки не имеет смысла, так как без ключа завести автомобиль все равно не удастся.

По законодательству, вскрытие машины можно производить только после подтверждения права собственности. Если есть подозрение, что ключи украдены, эксперты советуют подать заявление в МВД, чтобы в случае угона можно было рассчитывать на компенсацию от страховщиков.

Для владельцев современных автомобилей дилерские центры могут предоставить запасной комплект ключей с перепрограммированным чипом, что позволяет минимизировать риск угона и сохранить автомобиль в полноценной эксплуатации.

Уточнения

Дубликат — копия второй или следующий экземпляр документа, предмета.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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