Какой кредит выбрать для покупки автомобиля: автокредит или потребительский

В современных экономических условиях многие задаются вопросом: стоит ли использовать автокредит со всеми его дополнительными затратами на КАСКО и сопутствующие услуги, или лучше рассмотреть потребительский кредит?
Автоэксперт и блогер Евгений Соловьев сообщил, что производители китайских автомобилей субсидируют кредиты на покупку своих моделей, благодаря чему даже сейчас можно найти выгодные предложения. В условиях повышенной ключевой ставки такие автокредиты иногда выдаются под 9-16% годовых. Однако они требуют значительного первоначального взноса — 50-70% от стоимости автомобиля.
В непростой ситуации оказались и покупатели, и продавцы автомобилей. Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин отметил, что рост ставки рефинансирования и подорожание кредитов до почти 30% годовых ставят дилеров в затруднительное положение. В таких условиях важно тщательно взвешивать все варианты кредитования.
Соловьев подчеркивает, что даже с более дорогим полисом КАСКО и обязательным платным SMS-информированием автокредит на покупку китайского автомобиля может оказаться более выгодным вариантом, чем потребительский кредит.
Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.