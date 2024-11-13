Сезонная консервация двигателя: что нужно сделать перед хранением

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Если владелец планирует оставить автомобиль на зиму в гараже или на стоянке, важно провести сезонную консервацию двигателя. Это поможет избежать проблем при возвращении к эксплуатации после длительного простоя.

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Процесс консервации автомобиля должен быть комплексным и затрагивать ключевые системы: топливную систему, систему охлаждения и систему смазки.

Первый шаг — полностью заправить топливный бак, чтобы предотвратить образование конденсата, который может вызвать коррозию. Рекомендуется добавить в топливо стабилизирующую присадку для сохранения его свойств.

Следующим шагом является проверка системы охлаждения двигателя. Важно убедиться в уровне и качестве антифриза. Если он старый или загрязнен, его стоит заменить. Также важно проверить герметичность гидравлического контура и целостность резиновых шлангов.

Для консервации двигателя следует заменить масло, тщательно очистив систему смазки и слив отработанное масло. В сервисах для этого используют мягкие промывочные средства, которые растворяют и выводят отложения, очищая узкие маслопроводы. При наличии старых отложений можно использовать усиленные составы для удаления плотных шламовых и лаковых накоплений, а также для устранения таких проблем, как шумы в цепном приводе и стук гидрокомпенсаторов.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

