Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке

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В феврале этого года была представлена рестайлинговая версия первого поколения Audi Q2, и сейчас этот автомобиль привезли в Россию по схеме параллельного импорта.

Фото: wikimedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Автоэксперты сообщает, что на одном из классифайдов появилось объявление о продаже немецкого компактного кроссовера Audi Q2. Один из российских дилеров доставил новый автомобиль 2024 года выпуска в исполнении 35 TFSI S tronic — это одна из самых мощных версий модели, оснащенная 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм.

Audi Q2 в этой комплектации имеет передний привод и 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 200 км/час.

Цена Audi Q2 на российском рынке составляет 5,3 млн рублей, но при учете всех доступных скидок от дилера она может снизиться до 4,6 млн рублей.

Уточнения

Audi Q2 — самый маленький по габаритам кроссовер от немецкого концерна Volkswagen Group. Автомобиль продаётся с осени 2016 года. Автомобиль представлен с двумя видами силовых установок: бензиновые и дизельные двигатели с различными рабочими объёмами от 1,0 до 2,0 литров, с отдачей от 116 л. с. до 190 л. с.



