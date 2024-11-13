Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic
Почему появляется плесень в теплице, и как с ней справиться
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости
Почему беговую дорожку не стоит держать дома?

Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке

1:11
Авто

В феврале этого года была представлена рестайлинговая версия первого поколения Audi Q2, и сейчас этот автомобиль привезли в Россию по схеме параллельного импорта.

Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Фото: wikimedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Автоэксперты сообщает, что на одном из классифайдов появилось объявление о продаже немецкого компактного кроссовера Audi Q2. Один из российских дилеров доставил новый автомобиль 2024 года выпуска в исполнении 35 TFSI S tronic — это одна из самых мощных версий модели, оснащенная 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм.

Audi Q2 в этой комплектации имеет передний привод и 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 200 км/час.

Цена Audi Q2 на российском рынке составляет 5,3 млн рублей, но при учете всех доступных скидок от дилера она может снизиться до 4,6 млн рублей.

Уточнения

Audi Q2 — самый маленький по габаритам кроссовер от немецкого концерна Volkswagen Group. Автомобиль продаётся с осени 2016 года. Автомобиль представлен с двумя видами силовых установок: бензиновые и дизельные двигатели с различными рабочими объёмами от 1,0 до 2,0 литров, с отдачей от 116 л. с. до 190 л. с.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Наука и техника
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости
Почему беговую дорожку не стоит держать дома?
Где и когда открываются горнолыжные курорты: всё о зимнем сезоне
Вкусный и наваристый борщ с квашеной капустой: рецепт, проверенный временем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.