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Механик и блогер в одном лице ведёт свой канал про ремонт раритетных авто в США

1:04
Авто

Cаймон Фордман (родом из США) — механик и блогер в одном лице, на YouTube нашёл уникальный баланс, сообщает The Drive.

Механик и блогер в одном лице ведёт свой канал про ремонт раритетных авто в США
Фото: Simon Fordman via YouTube is licensed under Free More info

Он создал канал в конце 2022 года, но не загружал видео до марта 2023 года. Его ранние работы длились примерно 30 минут, но почти всегда состояли из двух частей. Теперь зрители больше часа наблюдают за его работой в гараже.

Его длинные видеоролики о реставрации раритетных авто простые, но достаточно интригующие.

В видеороликах Фордмана на YouTube нет закадрового голоса. Вместо этого он пишет подробные описания к видео, а также главы с указанием времени и субтитрами, чтобы детально и понятно объяснить, что он делает с транспортным средством. 

Все видео сняты с заботой и вниманием к деталям.

На данный момент у Фордмана более 11,5 миллионов просмотров и почти 76 000 подписчиков.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени. Людей, ведущих блог, называют бло́герами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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