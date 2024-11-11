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Будущий кроссовер от АвтоВАЗа на платформе Lada Vesta станет конкурентом Haval M6

0:53
Авто

Максим Кадаков, главный редактор издания "За рулём", высказался о планах начать производство кроссовера Haval M6 на заводе "ПСМА Рус" в России.

Будущий кроссовер от АвтоВАЗа на платформе Lada Vesta станет конкурентом Haval M6
Фото: wikimedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что ранее у него была информация о том, что на этом предприятии будет выпускаться одна из моделей Great Wall. Интересным аспектом является то, по мнению Максима Кадакова, будущий кроссовер от АвтоВАЗа на платформе Lada Vesta будет конкурировать с Haval M6.

"Станет ли Haval M6 российской сборки одним из лидеров в классе? Безусловно. И в этом, к слову, кроется грядущее противостояние М6 с будущим вазовским кроссовером, который проектируют на платформе "Весты". Машины будут близкими по цене и по некоторым потребительским характеристикам", — сообщил главный редактор.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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