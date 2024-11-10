Эта модель BMW после выхода фильма на киноэкраны стала крутой тачкой

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Фильм, названный в честь этой модели BMW, стал культовым символом начала 2000-х. "Бумер" (2003 г., Россия) запомнился многим зрителям.

Фото: www.drive2.ru by https://www.drive2.ru/b/1591787/ is licensed under Free More info

В центре сюжета фильма — автомобиль BMW 750iL (E38) черного цвета, с двигателем объёмом 5,4 литра и мощностью 327 лошадиных сил. Производство этой модели продолжалось с 1994 по 2001 год.

После выхода киноленты название "бумер" стало использоваться для обозначения всех старых седанов BMW.

Во время съёмок машина попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие, после чего её заменили на более простую модель — BMW 740i. После завершения работы над фильмом автомобиль купил актёр Максим Коновалов, который исполнил роль Лёхи "Киллы" в "Бумере".

В фильме угнанный автомобиль BMW выступает как яркая метафора: на шикарной машине невозможно скрыться от проблем.

Образ чёрного BMW прочно вошёл в массовую культуру, о нём писали книги, а композиция Сергея Шнурова про невероятно крутую машину была у всех на слуху. Сложно сказать, что стало более популярным — фильм или автомобиль. Но их сочетание оказалось идеальным.

Уточнения

BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

