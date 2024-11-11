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Автомобили-утопленники зарубежного производства в 2024 году могут наводнить вторичный рынок

1:25
Авто

После наводнений в Европе в 2024 году, которые нанесли значительный ущерб инфраструктуре и частным владениям, на вторичном рынке могут появиться автомобили-"утопленники" зарубежного производства.

Автомобили-утопленники зарубежного производства в 2024 году могут наводнить вторичный рынок
Фото: МК is licensed under Free More info

Только в Испании, где произошло одно из самых масштабных наводнений в 2024 году, таких авто более 100 тысяч. Естественно, найдутся "фирмы", которые пожелают заработать денег на таких "утопленниках".

Эти машины были повреждены водой во время стихийного бедствия и могут представлять серьёзную опасность для новых владельцев.

Автомобили-"утопленники" часто имеют скрытые повреждения, которые не всегда можно обнаружить при поверхностном осмотре. Такие авто тщательно "гримируют" в подпольных мастерских, есть даже услуги в интернете — таким ТС "чистят" историю.

Покупка автомобиля-"утопленника" может обернуться значительными финансовыми потерями и даже угрозой безопасности на дороге. Неисправности могут привести к сбоям в работе различных систем автомобиля, а также к коррозии металлических деталей.

Поэтому перед покупкой иномарки на вторичном рынке важно тщательно проверять его историю и проводить полную диагностику. 

Лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам, которые смогут выявить возможные проблемы и дать рекомендации по их устранению.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Техническая диагностика — область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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