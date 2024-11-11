Авто старше 10 лет стали объектами пристального внимания сотрудников ГАИ

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Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на автомобили, которым уже исполнилось 10 лет, сообщает DEITA.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Если они обнаруживают, что в фарах установлены светодиодные лампы, неисправна система ABS или используются несезонные шины, то владельцу машины выписывают штраф в размере 500 рублей.

После устранения нарушений автомобиль отправляют на внеплановый техосмотр. Эти меры контроля направлены на повышение безопасности на дорогах, особенно учитывая переменчивость российского климата. Старые автомобили подвержены большему риску износа деталей и систем, поэтому инспекционные органы уделяют им более пристальное внимание.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

