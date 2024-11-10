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Владельцы гибридных авто в России требуют унификации методики расчёта мощности

1:18
Авто

Недавно ставшие собственниками гибридных автомобилей люди обращаются в ГИБДД и суды, чтобы добиться унификации методики расчёта мощности своих транспортных средств, сообщает "Фонтанка.ру".

Владельцы гибридных авто в России требуют унификации методики расчёта мощности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Они вынуждены платить заоблачный транспортный налог. По всей России насчитывается несколько десятков тысяч таких автомобилей, а в Санкт-Петербурге их чуть меньше — 2,6 тысячи.

Между тем первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в сентябре назвал производство гибридных авто одним из стратегических направлений развития российского автопрома. Он также заявил, что это направление будет включено в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Для стимулирования спроса на такие автомобили в ближайшее время будет внедрена государственная поддержка.

Однако, похоже, речь шла не о продвижении гибридов в целом, а только об автомобилях, произведённых в России.

Проблема суммирования мощностей двигателей, по словам автовладельцев, существует по всей стране с конца 2022 года. До этого момента при регистрации гибридных машин учитывали только мощность двигателя внутреннего сгорания.

Уточнения

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
 

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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