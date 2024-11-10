Владельцы гибридных авто в России требуют унификации методики расчёта мощности

Недавно ставшие собственниками гибридных автомобилей люди обращаются в ГИБДД и суды, чтобы добиться унификации методики расчёта мощности своих транспортных средств, сообщает "Фонтанка.ру".
Они вынуждены платить заоблачный транспортный налог. По всей России насчитывается несколько десятков тысяч таких автомобилей, а в Санкт-Петербурге их чуть меньше — 2,6 тысячи.
Между тем первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в сентябре назвал производство гибридных авто одним из стратегических направлений развития российского автопрома. Он также заявил, что это направление будет включено в новый нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Для стимулирования спроса на такие автомобили в ближайшее время будет внедрена государственная поддержка.
Однако, похоже, речь шла не о продвижении гибридов в целом, а только об автомобилях, произведённых в России.
Проблема суммирования мощностей двигателей, по словам автовладельцев, существует по всей стране с конца 2022 года. До этого момента при регистрации гибридных машин учитывали только мощность двигателя внутреннего сгорания.
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.