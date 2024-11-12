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Почему водители возят сломанные гаджеты: хитрости и риски для страховки

2:26
Авто

Некоторые водители предпочитают возить с собой в машине старый планшет или смартфон с треснутым экраном, и, на первый взгляд, это кажется странной привычкой. Но, как выяснилось, такая хитрость может быть связана с желанием получить дополнительную компенсацию в случае ДТП. Представитель ГАИ объяснил, что водители используют сломанные устройства, чтобы при аварии заявить, что гаджет был поврежден во время происшествия, хотя его поломка произошла ранее. В итоге они могут рассчитывать на возмещение не только за автомобиль, но и за разбитый девайс. Однако это действие незаконно и может рассматриваться страховой компанией как мошенничество, что приведёт к отказу в выплатах.

Помимо старых гаджетов, некоторые аксессуары в салоне автомобиля могут вызвать недовольство у инспекторов ГАИ. Например, мобильные телефоны с включенной камерой. Хотя за это не предусмотрены штрафы, настойчивое поведение водителя, особенно если он задает провокационные вопросы, может затянуть проверку документов. Это может обернуться потерей времени для водителя, а также выявлением других нарушений, таких как неоплаченные штрафы или неисправности в машине.

Также раздражение инспекторов может вызывать яркий внешний тюнинг, такие как наклейки и аэрография на кузове автомобиля. Особенно если надписи или изображения могут быть восприняты как агрессивные или оскорбительные. Сотрудники ГАИ могут неофициально обратить на это внимание, хотя, конечно, украшение кузова не запрещено, если оно не нарушает закон.

Еще один раздражающий элемент — нестандартный глушитель, установленный на обычном автомобиле. Даже при наличии разрешения от ГАИ на такое оборудование, инспекторы могут считать это признаком того, что водитель любит превышать скорость. Поэтому такие автомобили останавливают для проверки документов чаще.

Что касается интерьера, стремление к украшению салона тоже имеет свои ограничения. Иногда водители перегружают салон всевозможными сувенирами, игрушками и даже занавесками на окна. Но такие аксессуары могут ограничивать обзор, что влечет за собой штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьёй 12.5 КоАП РФ.

Уточнения

Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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