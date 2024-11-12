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Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках

2:02
Авто

В последние годы вопросам безопасности дорожного движения уделяется особое внимание: вводятся новые ограничения и ужесточаются меры ответственности. Одним из актуальных примеров является штраф за использование мобильного телефона во время движения. Однако, как пояснил инспектор ГАИ, водителя могут оштрафовать, даже если он не держал смартфон в руках.

Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Как фиксируются такие правонарушения?

В некоторых случаях, если водитель держит телефон в руке, нарушение может зафиксировать камера дорожного наблюдения. Эти устройства активно устанавливаются в крупных городах России для снижения числа случаев использования смартфонов за рулем. Также инспекторы ГАИ вправе остановить и оштрафовать водителя за отвлечение на телефон, особенно в ситуациях, когда это становится причиной ДТП.

Может возникнуть вопрос, почему штраф могут выписать, если водитель не держит телефон в руках и сосредоточен на дороге. Ответ кроется в том, как именно размещен гаджет в салоне. Например, многие водители используют смартфон в качестве навигатора, устанавливая его так, чтобы экран был виден и при этом не мешал обзору. Однако некоторые автолюбители размещают устройство, частично загораживая лобовое стекло, что является нарушением правил — оно может повлечь за собой административный штраф, так как ограничивает обзор.

Как же правильно разместить телефон, чтобы не нарушить правила и не отвлекаться от дороги? Смартфон следует установить так, чтобы экран легко попадал в поле зрения, не закрывая при этом обзор. Оптимальный вариант — закрепить устройство на верхней части торпеды с левой или правой стороны, в зависимости от удобства. Также важно помнить, что телефон должен использоваться строго по назначению — в качестве навигатора или для связи, а не для просмотра фильмов или других приложений во время движения.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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