Проблесковые маячки: какие цвета разрешены и чем опасен незаконный тюнинг

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Каждому водителю знакомы автомобили с проблесковыми маячками различных цветов, которые сигнализируют о специальном назначении транспортного средства. Обычно такие "мигалки" бывают оранжевого, синего или красного цветов, и каждому оттенку присвоено своё значение. Однако черные проблесковые маячки вызывают особое любопытство, поскольку их цель остается загадкой для большинства. В интервью порталу naavtotrasse. ru капитан полиции рассказал, что такие "мигалки" можно встретить крайне редко и не на служебных автомобилях.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Сначала стоит напомнить, что оранжевые проблесковые маячки обычно используются на дорожной и специальной технике, а также на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, такие как бензовозы. Синие "мигалки" — это атрибут автомобилей экстренных служб, таких как МЧС, МВД и машины скорой помощи. Красные маячки устанавливают, как правило, на служебные автомобили дорожной инспекции и военной автоинспекции. В отличие от них, черные проблесковые маячки не имеют отношения к спецслужбам.

Черные "мигалки" — это элемент тюнинга, который предпочитают молодые водители, стремящиеся придать автомобилю оригинальный вид. Важно помнить, что установка оранжевых, синих или красных проблесковых маячков на гражданские автомобили незаконна и может привести к серьезным штрафам. В отличие от них, черные маячки не считаются спецсигналами и не запрещены законом. Однако за любые изменения в конструкции автомобиля, включая установку таких маячков, владелец рискует получить штраф или подвергнуться эвакуации машины на штрафную площадку.

Автоэксперты напоминают, что у автолюбителей есть множество других, менее рискованных способов тюнинга. Установка проблесковых маячков, даже черного цвета, может привлечь нежелательное внимание со стороны сотрудников полиции, что обернется проверками и санкциями. Поэтому лучше выбирать безопасные и законные способы придать автомобилю индивидуальность.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



