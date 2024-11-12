Скрытая под снегом разметка: юрист рассказал, как избежать штрафов

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

На широких дорогах, где количество полос чётко просматривается, выезд на встречную полосу может обернуться серьёзными последствиями для водителя, даже если разметка скрыта под снегом. О возможных штрафах и лишении водительских прав рассказал генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.

Адамс пояснил, что зимой разметка на дорогах часто скрывается под снегом, что ставит водителей в непростую ситуацию. На широких участках дороги, где полосы очевидны, выезд на встречную полосу может быть квалифицирован как нарушение правил расположения транспортного средства (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ) и наказывается штрафом в 5 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Тем не менее, такие случаи считаются исключительными. Адамс добавил, что если нарушение произошло из-за погодных условий, привлекать водителя к ответственности неправомерно, поскольку человек не может соблюдать правила, если их выполнение объективно невозможно. В подобных ситуациях водитель не должен отвечать за действия, вызванные плохими погодными условиями.

В идеале, по словам юриста, на участках дорог с плохо видимой разметкой должны быть установлены дополнительные дорожные знаки. Если таких знаков нет, ответственность водителя за нарушение исключается. Это соответствует требованиям национального стандарта "Технические средства организации дорожного движения", который обязывает устанавливать знаки на участках с неразличимой разметкой.

Адамс отметил, что если водителю выписали штраф за нарушение разметки в условиях снегопада, это решение можно обжаловать. Для этого следует собрать доказательства: записи с видеорегистратора, фотографии участка дороги, справки о погодных условиях от Гидрометцентра и показания свидетелей. Однако, если на записи разметка различима, обжалование штрафа не принесёт результатов.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.



