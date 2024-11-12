Российский флаг на госномерах станет обязательным: подробности от Александра Хинштейна

До конца 2024 года флаг Российской Федерации станет обязательным элементом автомобильных номеров. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"В ближайшие месяцы в ГОСТ будут внесены соответствующие изменения, и наличие триколора на автомобильных номерах станет обязательным", — написал Хинштейн.
Депутат подчеркнул, что инициатива имеет народный характер: в апреле он обратился с предложением в МВД РФ после обращения одного из своих подписчиков.
В мае автоэксперты сообщали, что Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил изменения к ГОСТу "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Согласно этим изменениям, государственный флаг РФ станет обязательным для всех государственных номеров, за исключением знаков дипломатического корпуса. При этом поправки не затронут автовладельцев с действующими номерами без триколора.
Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.