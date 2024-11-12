Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тимьян как украшение и лекарство — секреты ухода и применения
Секреты японского ухода за кожей
Простые советы для самой аппетитной зажарки
Врач Сухорукова делится тремя полезными продуктами для здоровья без сахара
Самые маленькие авто СССР, которые помнят до сих пор
Строительная сфера в России бьёт рекорды по росту числа вакансий
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Мобилизация и миграция стали для Украины проблемой вместе с большой безработицей
Почему ваша кошка стала агрессивной? Проверьте эти причины

Ушедшие из России автогиганты сталкиваются с кризисом: компании закрывают заводы и сокращают персонал

Авто

Глобальные автопроизводители, ушедшие из России, столкнулись с рецессией: продажи и прибыль таких компаний, как Volkswagen, Audi, Bentley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot и Citroen, резко упали. В ответ на экономический спад автоконцерны готовятся к масштабному сокращению рабочих мест и закрытию предприятий.

Ушедшие из России автогиганты сталкиваются с кризисом: компании закрывают заводы и сокращают персонал
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, PDM

Автоэксперт Максим Кадаков отметил, что европейские автокомпании будут нуждаться в государственной поддержке, реструктуризации и, возможно, продаже убыточных активов более крупным игрокам. По его словам, многим брендам не удалось полностью восстановиться после пандемии, а усиленное давление "зеленой" повестки только добавило проблем.

Кадаков также добавил, что европейским компаниям, вероятно, придётся избавиться от убыточных активов и активнее кооперироваться, чтобы совместно создавать компоненты и платформы для автомобилей.

Снижение продаж зарубежных брендов в Китае связано с тем, что китайские потребители все чаще выбирают автомобили местных производителей, особенно электромобили, на которые государство выделяет значительные субсидии, что усиливает их конкурентоспособность.

Уточнения

Реце́ссия  — в экономике (в частности, в макроэкономике), относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Термин появился в США в период великой депрессии, чтобы не использовать слово «депрессия», ставшее слишком знаковым.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях
Авто
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Простые советы для самой аппетитной зажарки
Врач Сухорукова делится тремя полезными продуктами для здоровья без сахара
Ушедшие из России автогиганты сталкиваются с кризисом: компании закрывают заводы и сокращают персонал
Самые маленькие авто СССР, которые помнят до сих пор
Строительная сфера в России бьёт рекорды по росту числа вакансий
Мобилизация и миграция стали для Украины проблемой вместе с большой безработицей
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему ваша кошка стала агрессивной? Проверьте эти причины
Секреты стройного и подтянутого тела — тренируйся всего 4 минуты в день!
Котлеты будут намного вкуснее, если добавить этот ингредиент в фарш
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.