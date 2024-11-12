Ушедшие из России автогиганты сталкиваются с кризисом: компании закрывают заводы и сокращают персонал

Глобальные автопроизводители, ушедшие из России, столкнулись с рецессией: продажи и прибыль таких компаний, как Volkswagen, Audi, Bentley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot и Citroen, резко упали. В ответ на экономический спад автоконцерны готовятся к масштабному сокращению рабочих мест и закрытию предприятий.

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Автоэксперт Максим Кадаков отметил, что европейские автокомпании будут нуждаться в государственной поддержке, реструктуризации и, возможно, продаже убыточных активов более крупным игрокам. По его словам, многим брендам не удалось полностью восстановиться после пандемии, а усиленное давление "зеленой" повестки только добавило проблем.

Кадаков также добавил, что европейским компаниям, вероятно, придётся избавиться от убыточных активов и активнее кооперироваться, чтобы совместно создавать компоненты и платформы для автомобилей.

Снижение продаж зарубежных брендов в Китае связано с тем, что китайские потребители все чаще выбирают автомобили местных производителей, особенно электромобили, на которые государство выделяет значительные субсидии, что усиливает их конкурентоспособность.

Уточнения

Реце́ссия — в экономике (в частности, в макроэкономике), относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Термин появился в США в период великой депрессии, чтобы не использовать слово «депрессия», ставшее слишком знаковым.



