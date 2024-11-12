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Незамерзающая жидкость на метаноле: почему водителям стоит избегать её

1:08
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Незамерзающие жидкости на основе метанола, которые часто можно встретить вдоль дорог, представляют серьёзную угрозу для здоровья. Об этом рассказал кандидат химических наук и доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Эксперт пояснил, что такие жидкости, часто произведённые в кустарных условиях, содержат метиловый спирт. В случае негерметичности в автомобиле пары метанола могут проникнуть в салон и привести к серьёзному отравлению.

По словам Дорохова, стандартные незамерзающие жидкости, представленные в магазинах, производятся на основе изопропилового спирта, который безопаснее для здоровья, но имеет более резкий запах. Именно по этой причине некоторые водители предпочитают незамерзайки на основе метанола, несмотря на риски.

Эксперт подчеркнул, что метанол может оказывать негативное воздействие на организм, поражая зрение, мозг, почки и печень, что делает такие незамерзающие жидкости крайне нежелательными для использования.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. незамерза́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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