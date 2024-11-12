Универсальная платформа для авто: Россия готовится к производству гибридов и электрокаров

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В России планируют создать универсальную модульную платформу для автомобилей нескольких классов — от гольф-класса до бизнес-класса. Об этом рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.

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По словам Матушанского, ключевую роль в разработке новой платформы будет играть НАМИ. Основная цель проекта — унификация компонентной базы, что позволит выпускать модели на одной платформе, адаптированной под разные классы машин.

Особый акцент будет сделан на поддержке производства автомобилей с гибридными и электрическими двигателями. Федеральные власти выразили готовность поддержать проект, что создаёт благоприятные условия для успешной реализации инициативы в российском автопроме.

Уточнения

«Центра́льный нау́чно-иссле́довательский автомоби́льный и автомото́рный институ́т „НАМИ“» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») — ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения.



