Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платёжная система Мир прошла первый этап интеграции с иранской Shetab
Невероятный взрыв звёзд показал зарождение новых элементов
Избегайте этих ошибок при приготовлении компоста
Как сейчас живёт иеромонах Фотий из шоу Голос
Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных
Секреты итальянского счастья: отдых в Тенута-ди-Мурло
Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым
Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса
Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки

Универсальная платформа для авто: Россия готовится к производству гибридов и электрокаров

0:50
Авто

В России планируют создать универсальную модульную платформу для автомобилей нескольких классов — от гольф-класса до бизнес-класса. Об этом рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.

Универсальная платформа для авто: Россия готовится к производству гибридов и электрокаров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Матушанского, ключевую роль в разработке новой платформы будет играть НАМИ. Основная цель проекта — унификация компонентной базы, что позволит выпускать модели на одной платформе, адаптированной под разные классы машин.

Особый акцент будет сделан на поддержке производства автомобилей с гибридными и электрическими двигателями. Федеральные власти выразили готовность поддержать проект, что создаёт благоприятные условия для успешной реализации инициативы в российском автопроме.

Уточнения

«Центра́льный нау́чно-иссле́довательский автомоби́льный и автомото́рный институ́т „НАМИ“» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») — ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией
Экономика и бизнес
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией Аудио 
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Садоводство, цветоводство
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Последние материалы
Как сейчас живёт иеромонах Фотий из шоу Голос
Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных
Секреты итальянского счастья: отдых в Тенута-ди-Мурло
Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым
Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса
Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки
Технологии будущего в уходе за волосами — лазерная расчёска для роста волос
Как поведение собак зависит от их породы
Роскошь и динамика: рейтинг премиум-автомобилей
Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ, не теряя при этом в комфорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.