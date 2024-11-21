В ежегодном антирейтинге были определены самые медленные автомобили, а также модели с самым длинным тормозным путём и худшим разгонным показателем. Дополнительно провели "лосиный тест", чтобы выявить автомобили с наименьшей устойчивостью на высокой скорости при выполнении манёвров.
Самые медленные автомобили по разгонному времени до 100 км/ч:
Авто с самым длинным тормозным путём:
Лучший тормозной путь:
Самая низкая максимальная скорость:
Результаты "лосиного теста" — худшая устойчивость:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.