Рейтинг самых медленных автомобилей 2024 года

Самые медленные автомобили 2024 года: рейтинг разгона и торможения

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В ежегодном антирейтинге были определены самые медленные автомобили, а также модели с самым длинным тормозным путём и худшим разгонным показателем. Дополнительно провели "лосиный тест", чтобы выявить автомобили с наименьшей устойчивостью на высокой скорости при выполнении манёвров.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, CC BY 3.0

Самые медленные автомобили по разгонному времени до 100 км/ч:

ВАЗ-1113 — разгон до 100 км/ч за 36 секунд. УАЗ-31604 — 30,1 секунды. BYD Flyer — 29,5 секунды.

Авто с самым длинным тормозным путём:

УАЗ-3159 Барс — тормозной путь составляет 74,5 метра. УАЗ-31604 — 72,2 метра. ВАЗ-2109 — 63,4 метра.

Лучший тормозной путь:

BMW xDrive — 28,7 метра.

Самая низкая максимальная скорость:

Renault Twizy — 81,2 км/ч. ВАЗ-1113 — 119,6 км/ч. BYD Flyer — 123 км/ч.

Результаты "лосиного теста" — худшая устойчивость:

Toyota Land Cruiser Prado — устойчива до 65,3 км/ч. Hyundai H-1 — 67,1 км/ч. Geely MK — 67,3 км/ч.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

