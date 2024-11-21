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Рейтинг самых медленных автомобилей 2024 года

Самые медленные автомобили 2024 года: рейтинг разгона и торможения
1:45
Авто

В ежегодном антирейтинге были определены самые медленные автомобили, а также модели с самым длинным тормозным путём и худшим разгонным показателем. Дополнительно провели "лосиный тест", чтобы выявить автомобили с наименьшей устойчивостью на высокой скорости при выполнении манёвров.

Самые медленные автомобили 2024 года: рейтинг разгона и торможения
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, CC BY 3.0

Самые медленные автомобили по разгонному времени до 100 км/ч:

  1. ВАЗ-1113 — разгон до 100 км/ч за 36 секунд.
  2. УАЗ-31604 — 30,1 секунды.
  3. BYD Flyer — 29,5 секунды.

Авто с самым длинным тормозным путём:

  1. УАЗ-3159 Барс — тормозной путь составляет 74,5 метра.
  2. УАЗ-31604 — 72,2 метра.
  3. ВАЗ-2109 — 63,4 метра.

Лучший тормозной путь:

  1. BMW xDrive — 28,7 метра.

Самая низкая максимальная скорость:

  1. Renault Twizy — 81,2 км/ч.
  2. ВАЗ-1113 — 119,6 км/ч.
  3. BYD Flyer — 123 км/ч.

Результаты "лосиного теста" — худшая устойчивость:

  1. Toyota Land Cruiser Prado — устойчива до 65,3 км/ч.
  2. Hyundai H-1 — 67,1 км/ч.
  3. Geely MK — 67,3 км/ч.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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