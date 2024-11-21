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Рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в России за 2024 год

Топ-10 подержанных иномарок на российском рынке 2024 года
1:19
Авто

Рост цен на новые автомобили в 2024 году привёл к увеличению спроса на подержанные иномарки. На основе данных о продажах был составлен рейтинг наиболее популярных моделей на вторичном рынке.

Топ-10 подержанных иномарок на российском рынке 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Charles01, CC BY-SA 4.0

Топ-10 популярных иномарок с пробегом:

  1. Ford Focus — 133 тысячи проданных автомобилей.
  2. Hyundai Solaris — 109 тысяч экземпляров.
  3. Toyota Corolla — 103,7 тысячи автомобилей.
  4. KIA Rio — 101,6 тысячи машин.
  5. Toyota Camry — 83,1 тысячи единиц.
  6. Renault Logan — 79,7 тысяч проданных авто.
  7. Chevrolet Niva — 75,5 тысяч автомобилей.
  8. Volkswagen Polo — 61,7 тысячи экземпляров.
  9. Opel Astra — 61,5 тысячи единиц.
  10. Skoda Octavia — 54,8 тысячи машин.

Всего на российском рынке в 2024 году было продано 4 миллиона автомобилей с пробегом, что подтверждает высокий интерес к подержанным иномаркам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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