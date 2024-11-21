Рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в России за 2024 год

Рост цен на новые автомобили в 2024 году привёл к увеличению спроса на подержанные иномарки. На основе данных о продажах был составлен рейтинг наиболее популярных моделей на вторичном рынке.
Топ-10 популярных иномарок с пробегом:
Всего на российском рынке в 2024 году было продано 4 миллиона автомобилей с пробегом, что подтверждает высокий интерес к подержанным иномаркам.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.