Рейтинг подержанных авто с самой высокой аварийностью

Анализ автомобилей с пробегом показал, что практически половина машин на вторичном рынке имеет в истории хотя бы один случай участия в ДТП. На основе этих данных был составлен рейтинг моделей, которые чаще всего фигурируют в сводках ГАИ.
Топ автомобилей с высокой аварийностью:
Стоит отметить, что показатели аварийности автомобилей не всегда указывают на качество или надёжность самих машин. По статистике, в 96% случаев ДТП происходит из-за ошибок водителей, а не недостатков транспортных средств.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.