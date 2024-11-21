Рейтинг подержанных авто с самой высокой аварийностью

Топ подержанных автомобилей с самой высокой аварийностью

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Анализ автомобилей с пробегом показал, что практически половина машин на вторичном рынке имеет в истории хотя бы один случай участия в ДТП. На основе этих данных был составлен рейтинг моделей, которые чаще всего фигурируют в сводках ГАИ.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Топ автомобилей с высокой аварийностью:

Toyota — лидирует с 28% аварийных случаев. BMW — занимает второе место с показателем 12%. Mercedes-Benz — третье место, аварийность 11,3%. Nissan — 10% автомобилей этой марки зарегистрированы как участники ДТП. АвтоВАЗ — 8,7% автомобилей в статистике аварийности. Kia — 7,3%. Lexus — 6,7%. Mitsubishi — 6%. Ford, Volkswagen и Land Rover — по 5,3%. Audi — самый низкий уровень аварийности, всего 4,7%.

Стоит отметить, что показатели аварийности автомобилей не всегда указывают на качество или надёжность самих машин. По статистике, в 96% случаев ДТП происходит из-за ошибок водителей, а не недостатков транспортных средств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

