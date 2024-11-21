Новая схема обмана при покупке авто в России: как избежать потерь

В России появилась новая мошенническая схема, направленная на покупателей автомобилей, с помощью которой нечестные дилеры могут лишить клиентов значительных сумм. Основная цель — заманить покупателя в автосалон, обещая низкие цены, а затем заставить внести предоплату, что почти невозможно вернуть.
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Как работает схема:
Ловушка с низкой ценой Мультибрендовые автосалоны привлекают клиентов ценами, которые значительно ниже официальных. Обещается скидка на 15-30% и дополнительные "бонусы", однако такие салоны часто продают подержанные или китайские автомобили вместо новых люксовых моделей.
Отсутствие машины на месте Клиента уверяют, что нужный автомобиль в наличии, но при визите в автосалон оказывается, что он "только что продан". Чтобы получить "желаемую модель", покупателю предлагают внести предоплату (около 5-10% от цены) и обещают привезти авто со склада.
Потеря денег После подписания договора вернуть внесённые деньги крайне сложно, и клиент не получает ни автомобиля, ни возврата средств, оставаясь в ловушке подложных обещаний. В итоге ему предлагают менее выгодный вариант.
Как избежать обмана:
Проверяйте дилера на официальном сайте бренда, чтобы убедиться в его легальности.
Никогда не вносите предоплату заранее.
Не оставляйте документы у дилера на длительный срок.
Внимательно читайте договор перед подписанием.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.