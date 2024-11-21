Новая схема обмана при покупке авто в России: как избежать потерь

Как не стать жертвой авто-мошенников: новая схема обмана

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

В России появилась новая мошенническая схема, направленная на покупателей автомобилей, с помощью которой нечестные дилеры могут лишить клиентов значительных сумм. Основная цель — заманить покупателя в автосалон, обещая низкие цены, а затем заставить внести предоплату, что почти невозможно вернуть.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Как работает схема:

Ловушка с низкой ценой

Мультибрендовые автосалоны привлекают клиентов ценами, которые значительно ниже официальных. Обещается скидка на 15-30% и дополнительные "бонусы", однако такие салоны часто продают подержанные или китайские автомобили вместо новых люксовых моделей. Отсутствие машины на месте

Клиента уверяют, что нужный автомобиль в наличии, но при визите в автосалон оказывается, что он "только что продан". Чтобы получить "желаемую модель", покупателю предлагают внести предоплату (около 5-10% от цены) и обещают привезти авто со склада. Потеря денег

После подписания договора вернуть внесённые деньги крайне сложно, и клиент не получает ни автомобиля, ни возврата средств, оставаясь в ловушке подложных обещаний. В итоге ему предлагают менее выгодный вариант.

Как избежать обмана:

Проверяйте дилера на официальном сайте бренда, чтобы убедиться в его легальности. Никогда не вносите предоплату заранее. Не оставляйте документы у дилера на длительный срок. Внимательно читайте договор перед подписанием.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

