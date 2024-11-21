Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что не стоит выбрасывать зимой: полезные советы для огородников
Рост доходов россиян подтолкнул рынок ювелирных изделий к росту
Топ подержанных автомобилей с самой высокой аварийностью
Почему жир накапливается в организме и как с этим бороться
Лайфхаки для комфортного сна в путешествии
Вред ватных палочек: риски для слуха и что выбрать вместо них
Актриса Марина Федункив родила своего первого ребёнка
Журналистка Sky News покраснела после слов Захаровой. Что ей сказала представитель МИД России?
Почему свежий навоз вреден для картофеля весной

Новая схема обмана при покупке авто в России: как избежать потерь

Как не стать жертвой авто-мошенников: новая схема обмана
1:34
Авто

В России появилась новая мошенническая схема, направленная на покупателей автомобилей, с помощью которой нечестные дилеры могут лишить клиентов значительных сумм. Основная цель — заманить покупателя в автосалон, обещая низкие цены, а затем заставить внести предоплату, что почти невозможно вернуть.

Как не стать жертвой авто-мошенников: новая схема обмана
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Как работает схема:

  1. Ловушка с низкой ценой
    Мультибрендовые автосалоны привлекают клиентов ценами, которые значительно ниже официальных. Обещается скидка на 15-30% и дополнительные "бонусы", однако такие салоны часто продают подержанные или китайские автомобили вместо новых люксовых моделей.
  2. Отсутствие машины на месте
    Клиента уверяют, что нужный автомобиль в наличии, но при визите в автосалон оказывается, что он "только что продан". Чтобы получить "желаемую модель", покупателю предлагают внести предоплату (около 5-10% от цены) и обещают привезти авто со склада.
  3. Потеря денег
    После подписания договора вернуть внесённые деньги крайне сложно, и клиент не получает ни автомобиля, ни возврата средств, оставаясь в ловушке подложных обещаний. В итоге ему предлагают менее выгодный вариант.

Как избежать обмана:

  1. Проверяйте дилера на официальном сайте бренда, чтобы убедиться в его легальности.
  2. Никогда не вносите предоплату заранее.
  3. Не оставляйте документы у дилера на длительный срок.
  4. Внимательно читайте договор перед подписанием.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Шоу-бизнес
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме
Макияж для проблемной кожи. Правила идеального результата
Как не стать жертвой авто-мошенников: новая схема обмана
Борьба с прыщами: полезные продукты для красоты кожи
РЖД увеличивает глубину продаж билетов: что изменится для пассажиров
Загитова рассказала о своём решении оставить Ледниковый период
США при Трампе могут разжечь торговую войну с Европой
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Как терраформирование Марса стало главной задачей будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.