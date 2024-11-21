Основные правила управления автомобилем в заносе

Занос автомобиля — одно из самых опасных испытаний для водителя, особенно для новичка, ведь в такие моменты важно сохранить контроль не только над машиной, но и над эмоциями. Следующие рекомендации помогут справиться с заносом в зависимости от типа привода автомобиля.
Общие рекомендации:
Действия для разных типов привода:
Особенности управления на скользкой дороге такие: при повороте на скользкой дороге рекомендуется повернуть руль на больший угол, затем сбросить газ и перейти на пониженную передачу для лучшего сцепления с дорогой.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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