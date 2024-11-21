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Основные правила управления автомобилем в заносе

Правила управления в заносе для водителей с любым приводом
1:30
Авто

Занос автомобиля — одно из самых опасных испытаний для водителя, особенно для новичка, ведь в такие моменты важно сохранить контроль не только над машиной, но и над эмоциями. Следующие рекомендации помогут справиться с заносом в зависимости от типа привода автомобиля.

Правила управления в заносе для водителей с любым приводом
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Общие рекомендации:

  • Важно почувствовать начало заноса. Для этого следует плотно прижать спину к креслу, чтобы сразу заметить изменения в управлении.
  • Не следует резко тормозить или выжимать сцепление, чтобы избежать глубокого заноса. Реакции и действия зависят от привода машины.

Действия для разных типов привода:

Заднеприводные автомобили

  1. Избегайте резкого торможения и нажатия сцепления.
  2. Рекомендуется не трогать педаль газа и аккуратно повернуть руль в сторону заноса.

Переднеприводные автомобили

  1. Педаль тормоза и сцепления не используются.
  2. Важно не сбрасывать газ. Наоборот, нажмите на педаль газа, чтобы стабилизировать машину.

Полноприводные автомобили

  1. Сохраните текущее положение педали газа и не используйте педали тормоза или сцепления.
  2. Попробуйте вернуть машину в прежнее положение с помощью руля.

Особенности управления на скользкой дороге такие: при повороте на скользкой дороге рекомендуется повернуть руль на больший угол, затем сбросить газ и перейти на пониженную передачу для лучшего сцепления с дорогой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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