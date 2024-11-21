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Какие автомобили получили наивысшую оценку безопасности в 2024 году

Самые безопасные авто 2024 года: рейтинг Euro NCAP
1:59
Авто

Комитет Euro NCAP представил рейтинг самых безопасных автомобилей 2024 года, основанный на результатах краш-тестов 55 моделей. В список вошли автомобили, получившие наивысшую оценку — пять звёзд.

Самые безопасные авто 2024 года: рейтинг Euro NCAP
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, CC BY-SA 4.0

Лидеры по категориям:

  1. Малый семейный автомобиль — Mercedes-Benz CLA
    Этот автомобиль показал высокий уровень защиты детей и оснащён обширным набором электронных ассистентов, включая активные и пассивные системы безопасности. Дополнительно CLA оборудован системой MBUX, распознающей команды водителя после фразы "Hey, Mercedes".
  2. Большой семейный автомобиль — BMW 3-Series
    Безопасность автомобиля усилена наличием задней камеры, круиз-контроля и системы помощи при парковке. Доступны двигатели объёмом 2,0 литра (дизель, 190 л. с.) и 3,0 литра (бензин, 258 л. с.) с 8-ступенчатой АКПП Steptronic.
  3. Электромобиль — Tesla Model 3
    Система предотвращения столкновений Model 3 получила наивысшую оценку. Запас хода составляет 354 км, а версия с увеличенной батареей позволяет проехать до 500 км.
  4. Большой внедорожник — Tesla Model X
    Электронные ассистенты Model X получили 94%. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, максимальная скорость — 209 км/ч.
  5. Малый внедорожник — Subaru Forester
    Оснащён системой безопасности EyeSight, а также несколькими подушками и шторками безопасности.
  6. Супермини — Renault Clio
    Clio высоко оценён за безопасность водителей и пассажиров, хотя система удержания в полосе набрала 75%.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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