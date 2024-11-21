Самые популярные грузовые автомобили на российском авторынке 2024 года

В минувшем году на авторынке России продано почти 79 тысяч грузовых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем два года назад. Лидерами продаж стали модели российских производителей, стабильно удерживающие верхние позиции.
Лидеры продаж:
Прочие популярные модели: 6. КАМАЗ-6520 — 2948 проданных единиц. 7. Volvo FH — 2855 машин, с падением продаж на 22%. 8. DAF XF105 — 2304 автомобиля (-8,3%). 9. MAN TGX — 2139 проданных единиц (-7,4%). 10. Scania R — 1807 экземпляров (-24%).
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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