Самые популярные грузовые автомобили на российском авторынке 2024 года

Грузовой рейтинг 2024: российские марки против иностранных брендов

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В минувшем году на авторынке России продано почти 79 тысяч грузовых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем два года назад. Лидерами продаж стали модели российских производителей, стабильно удерживающие верхние позиции.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Лидеры продаж:

КАМАЗ-43118 — самый популярный грузовик с 6804 проданными единицами (+4,3%). ГАЗон NEXT — второе место с результатом в 6565 автомобилей (+6,4%). КАМАЗ-65115 — 5904 проданных машины (+6,5%). КАМАЗ-5490 — четвёртое место с 5170 реализованных экземпляров. Mercedes-Benz Actros — первая иномарка в рейтинге с 3888 проданными грузовиками.

Прочие популярные модели: 6. КАМАЗ-6520 — 2948 проданных единиц. 7. Volvo FH — 2855 машин, с падением продаж на 22%. 8. DAF XF105 — 2304 автомобиля (-8,3%). 9. MAN TGX — 2139 проданных единиц (-7,4%). 10. Scania R — 1807 экземпляров (-24%).

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

